Roca, i bimbi avranno un campo da calcio. La promessa del sindaco

Questo pomeriggio a Roca, marina del comune di Melendugno sì sono riuniti tutti i ragazzi in piazza Mare, per risolvere la questione del divieto di giocare a calcio. Appuntamento dunque con il primo cittadino Maurizio Cisternino, che è arrivato puntuale all'incontro con i ragazzi . «Ragazzi voi lo sapete che su questa piazza non si può giocare, è inutile girarci intorno, però siccome noi dell'amministrazione siamo vicini a voi abbiamo pensato a un'alternativa affinché la vostra estate non sia rovinata - ha detto -. Proprio alla fine della piazzetta c'è un terreno che è lungo 20 metri per 16 su cui verrà allestito nell'immediatezza un campo da calcio affinché voi possiate giocare in tranquillità ma soprattutto in sicurezza . Infatti verrà posizionato sia il manto erboso che delle reti alte tre metri per delimitare il quadrante di gioco. Naturalmente le regole saranno indispensabili: ci saranno degli orari in cui giocare tenuto conto che nelle immediate vicinanze ci sono delle persone che vivono, per cui si giocherà a orari».

Lino Banfi all'inaugurazione?

Sul luogo erano presenti inoltre sia l'architetto comunale Salvatore Petrachi, che gli rappresentanti di Rocaviva, oltre a tutti i ragazzi e alcuni genitori. Insomma il dilemma della piazzetta su cui è vietato giocare a pallone sembra risolto, i lavori sono stati affidati a una ditta che procederà nei prossimi giorni a installare tutto il materiale previsto per la realizzazione di questo campo amovibile. E secondo alcune voci, Lino Banfi - che aveva commentato la vicenda qualche giorno fa, schierandosi con i ragazzi - sarà presente all'inaugurazione.