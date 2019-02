Donna rapinata in casa: via con i contanti e il libretto postale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rapina in casa ieri sera attorno alle 21 in via delle Pezze, a Magliano. Un uomo travisato con sciarpa e cappello si è introdotto in una casa abitata da una donna sola e dietro minaccia si è fatto consegnare il libretto postale e denaro contante. Il fratello della donna, che abita accanto, avendo sentito rumori strani, ha allertato la Velialpol che è intervenuta sul posto a fatto compiuto. Allertati i carabinieri per le indagini.