Santa Maria degli Angeli, nuove tele al posto dei quadri rubati 55 anni fa

Nella chiesa dedicata a Santa Maria degli Angeli, in località Presicce, sette nuove tele prenderanno il posto lasciato vuoto dopo il furto dei quadri originali avvenuto nel 1968. I nuovi dipinti, realizzati dal restauratore Andrea Erroi, verranno presentati alla cittadinanza domani - domenica 17 settembre - dopo la messa delle 18:30, presso la chiesa Sant’Andrea Apostolo.

Il restauratore

Ad essere rappresentati alcuni santi e beati legati alla comunità di Presicce. “Sulla volta della chiesa della Madonna degli Angeli ci sono 8 cornici in stucco vuote, un tempo contenevano dei quadri, rubati durante gli anni di abbandono della chiesa, di quegli otto dipinti, dei quali non conosciamo i soggetti, né ho trovato notizie nelle fonti, rimane solo quello che raffigura S.Bernardino da Siena, probabilmente anche gli altri quadri rappresentano santi francescani, essendo il complesso gestito per secoli da quest'ordine – afferma Andrea Erroi, restauratore e autore delle sette nuove tele -. L'idea del parroco don Francesco è stata quella di collocare dei santi e dei beati legati alla comunità di Presicce e quindi oltre a S. Francesco e S. Chiara sono stati realizzati altri santi, come il patrono S. Andrea, S. Alfonzo De Liguori, legato alla famiglia dei principi, la venerabile suor Teresa de Liguori, principessa di Presicce che abdicherà per entrare nel monastero del Carmine di Napoli, il giovane Cesare Alberti, morto avvelenato, che sul letto di morte perdonerà i responsabili, fu considerato esempio di fede e santità dal medico S. Giuseppe Moscati, in ultimo il coltissimo Candido Costa, padre passionista, considerato dai suoi contemporanei e dal fondatore del suo ordine, S. Paolo della croce, una delle menti più brillanti”.