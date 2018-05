Prendevano la pensione di invalidità ma lavoravano all'Estero: denunciati in sei

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pensioni di invalidità pur vivendo all'estero, con casi scoperti anche dopo diversi decenni. La guardia di finanza ha denunciato sei salentini che pur vivendo e lavorando stabilmente all'Estero percepivano la pensione italiana non dichiarando nemmeno il loro reale reddito.Tutti percepivano l'addebito sul conto corrente oppure durante le sporadiche visite in Italia.Gli accertamenti, condotti atraverso l'incrocio dei dati trasmessi dall'Inps e dai Comuni del Salento, sono stati estesi a circa 3.900 posizioni. Gli autori degli illeciti sono stati denunciati per truffa aggravata ai danni dello Stato. Gli emolumenti indebitamente percepiti mmontano a circa 400mila euro.Tra i casi più eclatanti una donna di Campi Salentina residente stabilmente in Germania, che ha eluso i controlli per 27 anni (78mila euro). E un uomo di Trepuzzi che attraverso l'attribuzione di un secondo codice fiscale ha intascato illecitamente 43mila euro in 15 anni.