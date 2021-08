Porto Cesareo: esposto in procura, chiusi Togo Bay e Bonavista

Un esposto inoltrato lo scorso 5 agosto alla Procura di Lecce, mette ko due lidi del litorale nord di Porto Cesareo - Torre Lapillo, il Bonavista ed il Togo Bay, a cui questa mattina la polizia locale del comune jonico, ha notificato l'atto di stop attività, con conseguente disservizio a diverse centinaia di turisti e vacanzieri ritrovatisi senza ombrellone e lettini.

Stop ai lidi



Una chiusura che si verifica nella settimana di Ferragosto e che è l'ennesima querelle giudiziaria che vede protagoniste le due strutture, già in passato protagoniste di un'annosa e dibattuta controversia che le ha viste contrapposte al Comune guidato dal sindaco Silvia Tarantino.

Sia il Togo Bay che il Bonavista, erano in attesa di provvedimenti giudiziari, che sia chiaro non sarebbero apparentemente collegati a questa ultima vicenda. L’ultima parola sull'annosa ed intricata questione che li vedeva protagonisti, arriverà infatti con l’udienza plenaria prevista per il per il prossimo 13 ottobre, convocata dal presidente del Consiglio di Stato, Filippo Patroni Griffi. Nel mezzo però c'era la sentenza - proprio del Consiglio di Stato - arrivata lo scorso inizio giugno che aveva stabilito che titolari di concessioni di durata annuale scadute il 31 dicembre del 2018, siano demaniali o ex Ersap, non possono invocare l’ultrattività. Insomma, nessuna proroga, poi però ottenuta per le motivazioni legate alla pandemia da Covid19.