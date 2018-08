Fulmine sul lido, ferito un 13enne: in un video il momento dell'incidente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Eccolo il momento terribile, ripreso dalle telecamere di video sorveglianza dello stabilimento balneare de "Le Dune" di Porto Cesareo, in cui il fulmine si schianta sul tratto di spiaggia libera (visibile in fondo). Nella baia c'era tantissima gente ed ancora non pioveva. Al momento della scarica, le telecamere si oscurano e i bagnanti saltano per il boato enorme.Qualche minuto dopo parte la macchina di primo soccorso con i bagnini degli stabilimenti gemelli Dune e Tabù e l'operatore sanitario Lucio Nestola, grazie alle manovre e soprattutto al defibrillatore salvano la vita di un giovane senegalese di 13 anni.