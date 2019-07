Porto Cesareo, la rete che fa scuola: «Biodegradabile, i clienti ci premiano»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'abusivismo, il depuratore che non c'è e chi più ne ha più ne metta: Porto Cesareo, la perla ionica finita più e più volte in cima alle nere classifiche degli ambientalisti (così come a quelle dedicate alle mete preferite dai turisti), si riabilita. Di più. Sale in cattedra. E indica la strada al Salento intero, ancora lontano dall'applicare l'ordinanza regionale che vieta l'utilizzo della plastica monouso sulle spiagge, attrezzate o libere che siano.Porto Cesareo ha persino giocato d'anticipo: il sindaco Salvatore Albano è stato l'unico a fare propria la direttiva regionale di aprile e, a maggio, a varare un'ordinanza che vieta l'uso della plastica monouso lungo il litorale.Le imprese del settore hanno tempo fino all'1 agosto per adeguarvisi, prima che scattino i controlli e le sanzioni, variabili dai 25 ai 500 euro. Ma cinque stabilimenti balneari hanno già fatto proprie le misure salva ambiente, mettendosi insieme - caso raro nel Salento dei campanili -, anche per abbattere i costi.Si tratta dei lidi Le Dune, Bacino Grande, Hookipa, lido Max e Tabù. Entrando, campeggia il cartello: «Si avvisa la gentile clientela che da Pasqua 2019 in questo esercizio tutti i bicchieri, i piatti e le posate in plastica sono stati sostituiti con altrettanti in bioplastica e polpa di cellulosa, materiali di origine naturale e completamente biodegradabili. Le bottiglie di plastica sono in bio-Pet, 100% riciclabile. E per permettere la somministrazione in spiaggia, abbiamo aumentato le bevande in formato lattina». Un messaggio che i clienti hanno accolto con crescente entusiasmo.«Ci chiedono spesso perché non lo abbiamo fatto prima - spiega Alessandro Grandioso, fra i titolari de Le Dune - e ci arrivano continuamente ottimi riscontri. L'idea, insieme ai colleghi degli altri lidi, ci è venuta lo scorso aprile. Mettendoci insieme siamo riusciti a contenere i costi: le forniture di materiali biodegradabili costano ancora molto più della plastica».Costi contenuti, dunque, ma comunque «in aumento» dice Luigi Marzano, proprietario del Bacino Grande. «Cerchiamo di usare il vetro al bar e devo dire che gli avventori sono entusiasti. Il nostro problema, oggi, sono i fornitori: la Puglia è stata la prima regione a varare misure plastic free, ma le imprese faticano a produrre la quantità di materiali che ci serve». Così, alcune di esse hanno già fatto sapere «che dopo il 10, il 15 di agosto potrebbero avere difficoltà a soddisfare i nostri ordini, speriamo bene» prosegue Marzano.Parliamo di bicchieri, posate, piatti, sacchetti da asporto, bottiglie «per le quali, ora che sono compostabili - aggiunge Marzano - abbiamo evitato i piccoli formati, a favore di quelli da un litro». Così facendo non solo si migliora il tipo di rifiuto prodotto, ma se ne riduce anche la quantità: una sfida nella sfida che le imprese cesarine hanno fatto propria senza troppi clamori e bruciando sul tempo i colleghi delle altre marine e le istituzioni pubbliche. «Sa com'è - conclude Marzano - siamo sul territorio da 50 anni, cerchiamo di fare la nostra parte». Per il futuro del mare.