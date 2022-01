Parcheggi, a Gallipoli dalla prossima estate mille posti al servizio dei lidi. Ecco il piano del Comune

In attesa di definire le nuove aree per i parcheggi a servizio degli stabilimenti balneari, il Comune punta a sistemare e ampliare le aree di sosta pubbliche già per la prossima estate. L’obiettivo è decongestionare l’afflusso del traffico in città. Circa mille posti auto in più da razionalizzare sistemando le aree di via Francesco Zacà (sul versante opposto al cimitero), le aree comunali accanto al parcheggio di via Rossellini, l’area di via Lecce di pertinenza del mercato ittico all’ingrosso in disuso e nuovi spazi nell’area del porto commerciale. Parla di questo la delibera approvata nell’assise comunale di ieri relativa proprio al Piano dei parcheggi.

Il nuovo Piano già approvato dalla Giunta comunale

Delibera approvata all’unanimità, con la convergenza anche dei consiglieri dell’opposizione di Gallipoli Futura, e con la quale saranno avviati i procedimenti per l’individuazione e la sistemazione delle zone per la sosta che andranno a riequilibrare l’attuale deficit esistente in tema di parcheggi pubblici. In molti casi, come per le aree del mercato ittico di via Lecce, si tratta di zone che già in passato (anche se solo temporaneamente per la stagione turistica), si è provato ad attivare per consentire a turisti e visitatori di posteggiare e poi raggiungere il centro con le navette. «Abbiamo individuato quelle aree che secondo il piano in itinere possono essere organizzate come parcheggi comunali», spiega il sindaco Stefano Minerva. «Anche il primo anno dello scorso mandato abbiamo provato a risolvere questo annoso problema. Ma oggi siamo decisamente pronti, sotto vari punti di vista, a conciliare questa esigenza. Sono estremamente soddisfatto di quanto fatto» conclude il primo cittadino, «e ritengo che il voto all’unanimità sia un grande passo in avanti per una collaborazione sana tra le parti. Ora continuiamo a lavorare per garantire più servizi alla città».

Mille posti a disposizione oltre le 2.300 "strisce bu" già attive

Dalla prima ricognizione effettuata dal Comune è emersa la necessità di riequilibrare la carenza di posti auto pubblici, essendo venute meno negli anni le disponibilità di quasi 48mila metri quadrati di superficie che il Piano regolatore comunale destinava proprio ai parcheggi pubblici. «È stata effettuata un’importante ricognizione basata su dati certi», spiega il vicesindaco Riccardo Cuppone, «negli ultimi anni vi è stata una diminuzione netta delle aree parcheggio rispetto a quanto previsto dal Piano regolatore approvato nel 2007. Questo vuol dire che individuare aree per il parcheggio diventa ora prioritario e non solo. All’interno della pianificazione in essere si innesta anche la pianificazione sulla mobilità pubblica che da esso ne consegue. Con questo primo intervento si recupereranno oltre mille posti auto a servizio non solo dei cittadini ma anche dei turisti».

Una volta attrezzate le nuove aree si capirà l’esatto numero dei posti auto (circa mille quelli ipotizzati) a disposizione che andranno ad implementare anche i circa 2.315 stalli dei parcheggi a pagamento sulle strisce blu suddivisi tra i 1.786 in gestione alla Sis e i 529 stalli in aree a gestione pubblica. «Sono stati quattro mesi di studio, analisi e ricognizione in cui sono state analizzate le opportunità, i limiti e quelli che sono i vincoli anche regionali per poter procedere», spiega anche il consigliere Giancarlo Padovano, «in questo primo step abbiamo individuato delle aree comunali e successivamente interverremo in maniera organica sulla mobilità anche per garantire un ritorno sugli investimenti».

