Francesco e don Tonino: la lunga marcia dei 20mila fedeli

L’atmosfera si fa sempre più calda man mano che passano le ore. Alessano e tutto il Capo di Leuca prendono consapevolezza dell’evento che sta per materializzarsi sotto i loro occhi. Manca solo un giorno all’arrivo di papa Francesco e la sensazione di avere i riflettori puntati addosso rende tutto più elettrizzante: la spiritualità si somma alla multimedialità dell’incontro. I lavori nella grande area individuata per la sosta del pontefice, sulla via Macurano-provinciale 210 per Novaglie, sono quasi terminati e anche nel cimitero si stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli con le decorazioni colorate e l’apposizione di tantissimi vasi fioriti.Alessano già da questo pomeriggio, e poi nel corso della notte e fino a domani mattina, diventerà meta di pellegrinaggio di migliaia di fedeli. Sono 20mila le presenze previste. I pellegrini arriveranno da ogni luogo della provincia, e anche da fuori, con qualsiasi veicolo, auto, pullman, moto e bici.Sono tantissimi pure coloro che si stanno organizzando in gruppi dai paesi limitrofi per raggiungere a piedi il luogo diventato faro della cristianità grazie al messaggio di don Tonino Bello. Disposti pure con un sacco a pelo a sostare nel paese già dalla notte di oggi, ospitati dentro l’oratorio, in luoghi di culto e abitazioni private. Comitive spontanee o promosse dalle parrocchie si muoveranno dai vicini centri di Tricase, Montesardo, Specchia, Lucugnano, Barbarano, Ruggiano, Corsano, Tiggiano, Presicce, per unirsi in preghiera ai fedeli che presenzieranno alla visita di Bergoglio. A loro si aggiungeranno 450 scout del Salento (da Brindisi in giù) e altri 350 giovani di tutte le parrocchie della diocesi, ospitati dalle congregazioni religiose di Alessano, nell’oratorio e nelle scuole.Ad Alessano confluiranno migliaia di veicoli tra la notte e l’alba. E lo faranno seguendo due direttrici: “Nord” (da Lecce) e “Sud” (da Leuca-Gagliano del Capo). Dalle 7,15 varchi chiusi: oltre tale orario sarà permessa esclusivamente l’uscita. Le auto provenienti da nord, una volta arrivate all’altezza di Lucugnano, saranno indirizzate verso la strada Specchia-Alessano dove troveranno sistemazione nei parcheggi di area P4 via Vigna la Corte e P5 contrada Armino. Da qui raggiungeranno l’area dell’evento a piedi situato a circa 20 minuti. Mentre chi viene da sud stazionerà nei parcheggi area P6 a Montesardo a pochi passi da via Santa Barbara. Per un totale di 2500 posti.Quattrocento i parcheggi per gli autobus in due aree comprese tra lo stadio comunale lungo la strada statale 275 venendo da Lecce e un’altra sulla 275 in direzione Leuca. I pellegrini raggiungeranno a piedi l’area dell’evento posta a circa 20 minuti dai parcheggi. Per gli anziani con ridotta mobilità saranno predisposte delle navette dalla zona d’incontro con il Santo Padre verso i parcheggi bus.Sono 300 i posti per le moto in una zona protetta situata di fronte allo stadio cittadino mentre per le bici l’amministrazione comunale con la collaborazione del dirigente dell’Istituto professionale per l’Industria e l’Artigianato ha riservato un’area dedicata distante cinque minuti dall’evento.Allestito un parcheggio di 400 posti riservato ai possessori di pass disabili a 150 metri dall’area evento, in via Tagliamento. Il Comune e le associazioni di Alessano hanno messo a disposizione dei minibus gratuiti con queste fermate: piazzetta Padre Pio, piazza Don Tonino Bello, piazza Mercato, via Principe di Piemonte (incrocio con via Firenze), piazza Sant’Antonio (Montesardo). Orari: dalle 5 fino alle 6,30. Saranno 700 i posti destinati ai disabili nella grande area di fronte al cimitero, 5mila i posti a sedere per i fedeli, e altri 15-18mila i posti in piedi.Sul fronte delle forze dell’ordine, ci saranno in campo tra i 100 e i 150 uomini di vari reparti (cinofili anti-esplosivo, carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco e aeronautica) e anche un elicottero della polizia che seguirà l’elicottero con cui il Papa atterrerà sul piazzale di fronte al cimitero. Presenti anche 80 steward. Nell’Istituto tecnico industriale a ridosso dell’area-evento sarà anche allestita una “control room”, con al suo interno tutte le componenti di sicurezza e di soccorso. Attivi anche oltre 250 volontari dei Coordinamenti provinciali per la Protezione Civile di Lecce e Brindisi impegnati nelle attività di supporto ed assistenza per la visita del Santo Padre.Sono stati predisposti numerosi bagni chimici situati sul fronte di ingresso alla grande area-evento. Stilato un piano sanitario coordinato dal 118 insieme con la Croce rossa e la Protezione civile. Sette squadre di pronto intervento, ognuna con cinque componenti e un’ambulanza ad ogni rampa. Prevista pure una postazione medica attrezzata in una palestra nell’istituto tecnico vicino. Grandi numeri dunque per un grande appuntamento religioso e sociale.