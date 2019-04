Palloncini e messaggi sul cancello di casa: addio ad Anna Serena

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non si conosce ancora orario e luogo del funerale, ma la casa di Anna Serena Nahi, per i familiari solo Anna, è stata già raggiunta da amici e parenti, per un commiato, un ultimo saluto. Qualcuno ha lasciato palloncini bianchi e rosa, qualcun altro un cartello, con parole di dolore e di affetto.Su Facebook, gli amici raccontano aneddoti e le lasciano un ricordo.Kira, il cane della 25enne, la attende in giardino.