Pagliaro denuncia: «Impossibile prenotare visite oncologiche a Lecce». L'Asl: garantite le urgenze

«Il cancro non va in vacanza, ma al polo oncologico dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce le prenotazioni delle visite oncologiche sono sospese almeno fino a settembre. Per i pazienti oncologici a rischio recidiva è impossibile programmare una visita di controllo nei prossimi due mesi, e per prenotare un esame pet bisogna aspettare addirittura novembre».

Lo denuncia il capogruppo in Consiglio regionale de La Puglia domani, Paolo Pagliaro. «Ho raccolto il grido di disperazione di alcuni pazienti - spiega - che hanno provato a prenotare accertamenti urgenti per tumori e leucemie ed hanno scoperto che non ci sono possibilità prima dell'autunno, finanche nel privato convenzionato.

La risposta dell'Asl

In merito alla nota del Consigliere regionale Paolo Pagliaro sulla sospensione delle visite oncologiche ed ematologiche fino a settembre nel PO Vito Fazzi di Lecce l'Asl di Lecce precisa quanto segue:

«Le visite oncologiche ed ematologiche nel PO Vito Fazzi di Lecce non sono state in alcun modo sospese. Per i pazienti oncologici è attivo il Centro di Orientamento Oncologico (C.Or.O) con presa in carico globale del paziente.Sono garantite come sempre le urgenze e i follow up dei pazienti in trattamento. La carenza di personale medico e infermieristico è un’annosa questione, non locale né regionale ma nazionale, con cui, con impegno e solerzia, facciamo i conti ogni giorno per continuare a garantire cure e servizi di qualità ai pazienti, a quelli più fragili in particolare».