Otto marzo, un video con le testimonianze di dieci laureate a Unisalento: “Vite che sono la tua”

“Vite che sono la tua: l’8 marzo con le Alumnae di UniSalento” è un video che raccoglie le testimonianze di dieci laureate all’Università del Salento, oggi impegnate in varie organizzazioni pubbliche e private in Puglia e nel mondo. Il video è stato realizzato interamente da Marcella Marra e Chiara Provenzano, dottorande di Fisica, in occasione della “Giornata internazionale della donna”, da un’idea della Delegata alle Politiche di genere Anna Maria Cherubini, della professoressa Anna Paola Caricato del gruppo EOS – Eguali opportunità UniSalento e di Antonella Lippo, referente d’Ateneo per il network Alumni.

«Queste storie, seppur raccontate brevemente e per spunti, vogliono essere un esempio della grande vitalità che attraversa il nostro Ateneo e che accompagna studenti e studentesse nella realizzazione dei loro progetti di vita», spiega la professoressa Anna Maria Cherubini, «Come illustrato nel nostro Bilancio di Genere, UniSalento svolge un ruolo cruciale nella formazione e nella vita delle donne soprattutto del territorio salentino e pugliese, visto che le ragazze sono la maggioranza del nostro corpo studentesco».

Il messaggio

«Le interviste aprono una finestra sul grande e variegato insieme delle nostre Alumnae», sottolinea il Rettore Fabio Pollice, «Anche se è impossibile, in pochi minuti, dare conto del percorso delle migliaia di laureate provenienti dai numerosissimi corsi che UniSalento offre, questo video ne celebra capacità e risultati, ribadendo l’impegno dell’Ateneo nel percorso per la parità. È significativo che si tratti di un video interamente realizzato da nostre dottorande, che hanno messo tempo ed entusiasmo a disposizione di questo messaggio».





Nel video intervengono: Antonella Bandello, laureata in Scienze economiche, attualmente Credit Manager (Lecce); Silvia Cagnazzo, laureata in Scienze politiche e delle relazioni internazionali, attualmente Promotion and communication officer of the audiovisual unit al Parlamento Europeo; Patrizia Carratta, laureata in Scienze politiche e delle relazioni internazionali, attualmente funzionaria amministrativa del Ministero della Cultura; Eleonora Cesareo, laureata in Conservazione dei beni culturali, attualmente giornalista Rai (TGR Basilicata); Maria D’Aprile, laureata in Lingue e letterature straniere, attualmente Capo Ufficio Liaison e Cerimoniale all’UNGSC - United Nations Global Service Centre (Brindisi); Eleonora De Filippi, laureata in Scienze e tecniche psicologiche, attualmente ricercatrice in Big data Eurecat e docente di Psicologia all’Università di Barcellona; Francesca De Pascalis, laureata in Giurisprudenza, attualmente consulente senior in Operations and Trust Fund alla World Bank (Giacarta); Roberta Lala, laureata in Ingegneria dei materiali, attualmente Dirigente del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco (Lecce); Maria Pia Miglietta, laureata in Biologia, attualmente docente di Biologia marina alla Texas A&M University di Galveston; Barbara Prinari, laureata in Fisica e in Matematica e Ambasciatrice UniSalento, attualmente docente di Matematica alla SUNY - State University of New York di Buffalo.