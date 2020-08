Covid-19, positivo un turista ospite del villaggio “La Specchiulla”. Il sindaco rassicura: «Tutto sotto controllo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arrivato nel Salento il 22 agosto, neanche il tempo di sistemare le valigie nell'appartamento che aveva affittato, a villaggio Conca Specchiulla , ed è arrivata la notizia della positività al tampone di sua nonna, residente a Roma, come lui. Ieri, dunque, un giovane turista della capitale è stato sottoposto a tampone anche lui, il primo tampone, risultato positivo.Nelle prossime ore, l'esito del secondo tampone e il risultato del primo test effettuato sull'amico venuto in vacanza insieme al ragazzo. «La situazione - dice il sindaco di Otranto, Pierpaolo Cariddi - è sotto controllo. L'Agenzia che ha affittato la casa ai due ragazzi si è offerta per procurare loro la spesa, il Comune ha già fatto scattare le procedure necessaria alla raccolta della spazzatura senza rischi e fortunatamente i due ragazzi non hanno nemmeno avuto il tempo di farsi un giro nel villaggio o fuori, perché la notizia della positività della nonna di uno dei due è arrivata subito, contestualmente alla loro sistemazione nel Salento. Ancora, per fortuna, si tratta di un appartamento, per il quale prolungheremo la locazione, e non di una struttura ricettiva nella quale ci sarebbero stati, per ovvie ragioni, molti più contatti casuali».