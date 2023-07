Blackout in ospedale nella notte: al Pronto Soccorso del Fazzi solo i pazienti più gravi

Black out sulla rete elettrica e disagi per tutta la notte nell'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce. Centralini e computer in panne, reparti con attività ridotta, tant'è che sino alle prime ore di questa mattina, alcuni accertamenti radiografici e di laboratorio sui pazienti sono stati dirottati dalla direzione ospedaliera su altre strutture sanitarie e ospedali della provincia.

Il guasto

Il guasto elettrico, dovuto probabilmente al sovraccarico sulla rete, anche a causa dell'elevate temperature registrate in questi giorni in Salento (ieri un blocco di circa 3 ore nei Cup) è perdurato per diverse ore, con difficoltà di collegamento telefonico sulla linea interna anche tra reparti ed area d'emergenza - urgenza. Il servizio di 118 sino alle 7 di questa mattina ha optato difatti solo per i ricoveri in codice rosso al "Fazzi", destinando gli altri interventi negli ospedali della provincia. La situazione ora sembrerebbe tornata alla normalità, ma l'allarme resta.