Solo con prenotazione e per due ore al giorno: così si accede alle cancellerie dei Tribunali

Due ore di tempo per accedere alle cancellerie della Corte d'Appello di Lecce, e solo per chi si prenota il giorno prima. Per tutti gli altri, la possibilità di utilizzare la Pec o la posta elettronica ordinaria, oppure il telefono. E' il vademecum con cui gli uffici giudiziari di Lecce regolamentano l'accesso, durante l'epidemia da coronavirus. Le disposizioni hanno decorrenza immediata e valgono fino al 31 maggio. La nota diffusa poche ore fa dispone che l'orario di apertura al pubblico delle cancellerie è garantito dalle 10 alle 12, presso gli appositi front office, «esclusivamente a coloro che devono svolgere attività urgente ed indifferibile, previa prenotazione dell'accesso, tramite comunicazione telematica o telefonica». Per tutte le altre attività, «la trasmissione di istanze di ogni tipo, il deposito di memorie, le richieste di copie, le richieste di informazioni, dovranno avvenire utilizzando la Pec o la Peo, ricavabili dal sito oppure, per il settore civile e lavoro, per via telematica sul Pct. All'ufficio Ragioneria distrettuale - si legge ancora nella nota - si accede esclusivamente per via telefonica (0832/660435) oppure inviando richieste di informazioni alla seguente pec: ragioneria.ca.lecce@giustiziacert.it».



L'ingresso ai palazzi di giustizia sarà consentito solo a chi ha una prenotazione, ed è vietato l'accesso al pubblico in stanze diverse dal front office. Il presidente della Corte Lanfranco Vetrone e il dirigente Sergio Montanaro (che firmano il provvedimento), consigliano «all'utenza di indossare durante la permanenza al front office una mascherina cosiddetta chirurgica».