Omicidio Manca del 1999: tre custodie cautelari in carcere

I Carabinieri del Ros hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Lecce su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di Omar Marchello, 39enne di Lizzanello, Carmine Mazzotta, 44enne di Lecce, e Giuseppino Mero, 53enne di Cavallino, (tutti allo stato detenuti per altra causa), in quanto ritenuti responsabili di concorso in omicidio aggravato e porto abusivo di armi.I tre sono ritenuti responsabili dell'omicidio di Gabriele Manca, avvenuto nel 1999. Il corpo di manca venne trovato privo di vita, perché colpito da diversi colpi di pistola, nelle campagne. Gli inquirenti ritengono che l'omicidio sia maturato a seguito di contrasti per lo spaccio di droga sulla piazza di Lizzanello. In particolare, Manca sarebbe stato punito per non aver rispettato il "territorio" di Marchello e per averlo, durante una lite, ferito al volto con un coltello.