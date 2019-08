Ombrelloni segnaposto, sequestri e maximulta in spiaggia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sequestrati ombrelloni e sdraio lasciati di notte in spiaggia e 10.000 euro di sanzioni amministrative. L’attività di prevenzione svolta dai militari del Compartimento marittimo di Gallipoli nell’ultimo week end ha portato all’ elevazione di 27 processi verbali amministrativi pari ad un importo di circa 10.000 euro unitamente a 2 denunce penali contestate per reati relativi all’occupazione abusiva di demanio marittimo.In particolare i militari dell’Ufficio locale marittimo di Torre San Giovanni d’Ugento, nella notte di venerdì 16 agosto hanno effettuato un sequestro a carico di ignoti di attrezzature balneari (24 ombrelloni, 2 sdraio e 2 sedie) abusivamente occupanti un tratto di spiaggia libera nelle località Lido Marini, Torre Mozza e Torre S. Giovanni nel comune di Ugento. Simile attività è stata svolta, alle prime luci dell’alba di domenica 17 agosto, dai militari dell’Ufficio locale marittimo di Torre Cesarea che, congiuntamente ai militari della stazione dei Carabinieri di Porto Cesareo, a seguito di appostamento, hanno sequestrato in località scalo di Furno 6 ombrelloni e 2 sdraio. Entrambe le operazioni hanno portato alla restituzione alla libera fruizione di circa 100 metri quadri di spiaggia. Invece le sanzioni amministrative più ricorrenti riscontrate nei confronti dei diportisti sono riguardanti principalmente la navigazione e la sosta in zone interdette e la mancanza dei documenti di bordo; la violazione dell’ordinanza di sicurezza balneare 2019 per i titolari di alcuni stabilimenti balnear