Lavoro, quasi 900 posizioni aperte nel Salento: più di 250 tra turismo e ristorazione

Il 30° report delle offerte di lavoro di Arpal Lecce racchiude 351 offerte di lavoro per un totale di 897 posizioni aperte in tutta la provincia. La fetta più consistente dei posti disponibili, 269, è nel turismo e ristorazione, nonostante la stagione estiva sia ormai nel suo momento di picco e nonostante la ricerca di lavoratori sia stata anticipata da molte aziende già nel periodo autunnale e invernale.

Le aree geografiche

Quasi la metà delle proposte continua ad essere concentrata lungo la fascia ionica (133); seguono il Capo di Leuca (66 posti di lavoro), l'entroterra (42), la costa adriatica (16), Lecce e il nord Salento (12). Numeri elevati anche nel settore dell’edilizia, che conta 147 posizioni aperte.

In questo campo, spicca l'offerta della sede leccese di "EdiliziAcrobatica", che intende assumere dieci dipendenti: si richiede una esperienza minima nel settore edile, un'età compresa tra i 18 e i 35 anni; si offrono un programma di formazione per l'acquisizione del patentino di operatore su fune e un contratto iniziale di due mesi rinnovabile.

Sessanta addetti a Casarano

Nel tessile-abbigliamento-calzaturiero, invece, le figure ricercate ammontano a 104: tra le altre, una importante azienda di Casarano è alla ricerca di 60 addetti all'orlatura delle tomaie con almeno due anni di esperienza, mentre a Surano la "Emmegiemmeshoes" assume a tempo indeterminato 25 orlatrici, anche senza esperienza. Sono 66 i posti di lavoro disponibili nel commercio e 65 quelli in agricoltura e agroalimentare. In quest'ultimo caso, un'azienda di Scorrano cerca 60 operai addetti alla trasformazione e confezionamento di prodotti agroalimentari per contratti stagionali di due mesi rinnovabili. Inoltre, sono 52 le opportunità in ambito amministrativo; 14 nella sanità privata e assistenza alla persona; 4 nel comparto bellezza; 7 nell'industria del legno; 2 nell'artigianato; 33 nel metalmeccanico; 43 nel settore pulizie; 38 nella riparazione veicoli e trasporti.

Categorie protette e disabili

Quattro annunci per otto figure professionali sono rivolti a persone con disabilità, tre annunci per cinque posizioni sono rivolti a persone appartenenti a categorie protette (art.18 L.68/99). La sezione dedicata alla offerte di tirocinio formativo conta di 13 posizioni aperte in diversi settori professionali, da quello agroalimentare a quello del commercio, dall'edilizia alla ristorazione, dall'amministrativo alla riparazione di veicoli. Diverse sono le opportunità di formazione e lavoro all’estero tramite la Rete Eures. Le offerte, parimenti rivolte ad entrambi i sessi, sono pubblicate quotidianamente sul portale lavoroperte.regione.puglia.it e diffuse anche sulla pagina Facebook "Centri Impiego Lecce e Provincia", sul portale Sintesi Lecce e sui profili Google di ogni centro per l'impiego. Le candidature possono essere trasmesse tramite Spid, via mail o direttamente allo sportello presso gli uffici, aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche nel pomeriggio dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento.