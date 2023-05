Offerte di lavoro e colloqui, cento aziende pronte a partecipare a ExpoJob/Tutte le offerte della settimana

Lavoro, a Miggiano una fiera per chi cerca e per chi assume: appuntamento da giovedì 18 a sabato 20 maggio. Oltre cento aziende registrate, convegni sul mondo del lavoro, seminari con ordini professionali e Università del Salento, masterclass e attività di recruiting in tutti i settori. Scalda i motori "ExpoJob - Lavoro Economie Territori", la prima grande fiera del mercato del lavoro in provincia di Lecce, in programma dal 18 al 20 maggio prossimi, organizzata da Comune di Miggiano (Le) e Arpal Puglia, in collaborazione con l'Unione dei Comuni Terra di Leuca e con il coinvolgimento di un ampio partenariato istituzionale e sociale. L'invito a partecipare è esteso a tutti i cittadini, con particolare riferimento a disoccupati, inoccupati, neet, persone in cerca di occupazione o che vogliono avviare un'attività imprenditoriale, studenti e imprenditori. L'ingresso è libero e gratuito.

La mappa della fiera

I padiglioni del quartiere fieristico di Miggiano ospiteranno gli stand delle aziende che potranno raccogliere candidature ed effettuare colloqui, con il supporto degli operatori dei dieci Centri per l’Impiego della provincia di Lecce. Due padiglioni saranno dedicati a convegni e seminari che vedranno l’avvicendarsi, in qualità di relatori, ospiti e specialisti, di personalità che, a vario titolo, operano nel mercato del lavoro. Ed ancora, sarà predisposto un apposito padiglione che, con l’ausilio dell’Ufficio Collocamento Mirato, di Arpal Puglia – Ambito territoriale di Lecce, ospiterà l’Inclusion ExpoJob, rivolto a persone con disabilità, appartenenti a categorie protette e altre categorie di lavoratori svantaggiati, quali migranti e donne vittime di violenza. Da ultimo, ci saranno laboratori pratici, gestiti dagli operatori dei Centri per l’impiego ed esperti, aperti a cittadini e studenti.

Gli orari

"ExpoJob" aprirà al pubblico giovedì 18 maggio dalle 16 alle 20. Venerdì 19 maggio e sabato 20 maggio l'apertura è dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. Ogni sera, inoltre, a partire dalle ore 20 presso il "Job Café" si terrà "Il dopolavoro", apericena tra musica e talk, dedicato ai più giovani ma non solo.

Le offerte di lavoro della settimana

Alle offerte di lavoro diffuse dalle aziende partecipanti alla fiera si sommeranno quelle del report settimanale che è giunto oggi alla sua 18esima edizione, redatto dall'U.O.Coordinamento Servizi per l'Impiego dell'Ambito di Lecce di Arpal Puglia. Questa settimana racchiude 308 annunci per 1044 posizioni aperte. Si tratta, in particolare, di 489 posti disponibili nel turismo e ristorazione; 25 in ambito amministrativo; 60 nelle telecomunicazioni; 5 nel settore pedagogico; 16 nella sanità privata e assistenza alla persona; 6 nel comparto bellezza; 61 in agricoltura e agroalimentare; 4 nell'industria del legno; 4 nell'artigianato; 18 nel tessile-abbigliamento-calzaturiero; 30 nel commercio; 160 nell'edilizia; 22 nel metalmeccanico; 86 nel settore pulizie; 34 nella riparazione veicoli e trasporti. Molte anche le figure ricercate all'estero nella sezione Eures, la rete di cooperazione formata dai servizi pubblici europei per l'impiego. Due annunci per altrettante figure professionali sono rivolte, infine, a persone con disabilità ex art. 1 L. 68/99 e un annuncio per categorie protette ex art. 18 L. 68/99.