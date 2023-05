Cinquanta borse di studio in Puglia per studiare le tecnologie Cloud: il master di Talent Garden

Colmare il gap di professionalità nel settore del digitale, soprattutto in quello delle tecnologie Cloud, ed essere in grado di accelerare processi aziendali,ridurre i costi di gestione e migliorare la competitività sul mercato. Questo l`obiettivo dell'Accenture Cloud Bootcamp, 50 borse di studio a copertura totale con cui gli studenti si formeranno nella sede Talent Garden di Bari, attraverso un percorso intensivo di quattro settimane, ideato per formare ipartecipanti tramite progetti concreti e lezioni tenute da professionisti Accenture.

Il Cloud Transformation Analyst, infatti, è la figura professionale di riferimento per la transizione dai server locali al cloud, non solo dal punto di vista operativo, ma soprattutto strategico e tecnologico. Un professionista in grado di sviluppare soluzioni innovative a supporto della trasformazione digitale utilizzando i paradigmi tecnologici emergenti e sfruttando tutto il potere dei dati e dell'intelligenza artificiale. Alla fine del percorso, gli studenti potranno essere inseriti,in qualità di Cloud Specialist e Digital Consultant, nel team Accenture Cloud First, un gruppo formato da oltre 130.000 professionisti del cloud, in grado di combinare profonde competenze tecnologiche nel mondo dell'infrastruttura, delle applicazioni e dei dati e supportare i clienti nella creazione di valore mediante la loro trasformazione digitale e l'adozione del cloud.

Il master

Il Master, a cui si accede tramite un percorso di selezione con un test basato su competenze tecniche e trasversali e un colloquio motivazionale, è riservato a professionisti in grado di comprendere la parte infrastrutturale dell'architettura Cloud. Diplomati, laureandi o laureati che hanno concluso o stanno ultimando il loro percorso di studi in ambito informaticoo materie Stem ma sono già proiettati verso il mondo del lavoro. Il Master si svolgerà presso la sede Talent Garden di Bari dal 12 giugno all'8 luglio 2023. Le iscrizioni sono gia`aperte e per accedere alla selezione e` necessario completare l'application disponibile sul sito hubs.li e, a seguito della candidatura, completare un test e affrontare un colloquio di selezione con un Orientation & Admission Specialist di Talent Garden, passaggi questi imprescindibili per poter vincere una delle borse di studio disponibili. «Si tratta di una grande opportunità di sviluppo per il Sud in un settore strategico che sta guadagnando sempre più terreno in tutto il mondo», afferma Lorenzo Maternini, co-founder di Talent Garden: «Il 90% delle aziende sta adottando il cloud e la transizione verso questa tecnologia rappresenta una grande opportunità sia per migliorare l'efficienza operativa che per promuovere la sostenibilità ambientale».