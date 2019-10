Ricercato per furti e truffe, si nascondeva da settimane dall'ex suocero: due arresti

Condannato a sei anni e irrintracciabile da un paio di settimane, è stato sorpreso a casa dell'ex suocero: e così entrambi sono stati arrestati.

Si tratta di Sandro Mirra, 44 anni, e Antonio Carafa, 61, entrambi di Nardò. Da diversi giorni gli agenti del commissariato locale gli stavano dietro. Due settimane fa era risultato irreperibile durante un controllo in casa, lui che avrebbe dovuto trovarsi ai domiciliari. E così, dopo una prima segnalazione a Porto Cesareo, hanno stretto il cerchio attorno al fuggitivo, che ha alle spalle episodi di furti e truffe. E hanno avuto la certezza che si trovasse nella casa al mare del 61enne, a Santa Caterina. Una volta arrivati sul posto, Mirra ha cercato di fuggire, ma invano: la villetta era accerchiata, e lui è finito in manette. Stesso destino per l'ex suocero, che risponde di favoreggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione illegale di arma da guerra: in casa, infatti, gli agenti hanno trovato una bomba da mortaio, per la quale è stato necessario l'intervento degli artificieri.