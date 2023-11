Morto Gino Citiso: addio all'innovativo maestro pasticciere che ha ammaliato il Salento

Il Salento e Lecce piangono Gino Citiso, notissimo pasticciere che è morto all'età di 92 anni alle prime ore di giovedì 16 novembre. I funerali si svolgeranno nel pomeriggio di oggi, venerdì 17 novembre, alle 16, nella parrocchia di Santa Lucia di via Asti, muovendo dalla camera mortuaria dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

Chi era

Nato a Lecce e formatosi a Torino da ventenne, scopre i segreti della pasticceria piemontese. Torna a Lecce a fine anni Sessanta e spopola con le sue novità. La pasticceria mignon è una primizia assoluta per il Salento che ora può acquistare e gustare nella mia prima sede con annesso laboratorio in via del Mare. Nel 1983 il trasferimento nell'attuale sede di via Oberdan.

In un intervista rilasciata al sito Dolcelecce.it, lancia il suo motto che rappresenta pienamente la sua professionalità: «Se non è eccellente non vede la luce!».