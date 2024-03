Morta Silvia Pontrelli: a Leuca i funerali dell’attivista presidente di “Animanimale”

Avranno luogo, nella giornata di oggi, a Santa Maria di Leuca, i funerali di Silvia Pontrelli, un'animalista originaria del barese molto conosciuta nel Capo di Leuca per il suo impegno decennale in difesa degli animali, in particolare dei cani randagi, senza casa e senza una famiglia. Si indaga sulle circostanze in cui è avvenuto il decesso; si teme possa trattarsi di un altro gesto estremo.

La sua scomparsa ha scosso l'intero Capo di Leuca e i suoi amici più stretti, che nella giornata di ieri hanno lanciato una richiesta d'aiuto al fine di trovare, con la massima urgenza, una casa per Edouard, il cane di Silvia, che ora è alla ricerca di una nuova famiglia. La donna era presidente dell'associazione no-profit "Animanimale", con sede proprio a Santa Maria di Leuca, e molto attiva sul territorio.

Da molti anni aveva destinato la sua villa a rifugio di cani e gatti recuperati dalla strada, spesso curati e mandati in affido.

Molti i messaggi di cordoglio, soprattutto sui social. “Silvia Pontrelli era una donna sensibile, generosa, una volontaria instancabile che ha dedicato la vita alla salvaguardia degli ultimi, dei dimenticati e dei più vulnerabili, vittime preferite degli ignoranti e dei malvagi”, scrive un’amica tratteggiandone il ritratto. “Eri bella dentro quanto lo eri fuori, capace di fare rinascere anime ormai destinate alla morte, li facevi uscire dai canili, dove avevano trascorso la maggior parte dell'esistenza, li portavi a casa tua e li facevi rinascere a nuova vita. Eri un uragano, in prima linea con la tua associazione, non ti fermavi mai, ma eri fragile come un cristallo e forse nessuno lo ha capito veramente”.