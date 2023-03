Monsignor Mengoli, parroco della chiesa di Maglie è il nuovo vescovo di San Severo: questa mattina la nomina di Papa Francesco

Monsignor Giuseppe Mengoli, vicario generale e parroco di Maria SS.ma Immacolata in Maglie è il nuovo vescovo di San Severo. Lo ha nominato Papa Francesco questa mattina. L'annuncio della notizia è stato dato alle 12 dall’arcivescovo di Otranto, Donato Negro, alla presenza di tutto il presbiterio diocesano nella cappella del Seminario Arcivescovile di Otranto e, in contemporanea, nella Diocesi di San Severo, e sul Bollettino Vaticano odierno.

L'auguri di monsignor Negro

«La notizia è motivo di gioia per tutto il Presbiterio e l'intera Diocesi - è stato l’augurio di monsignor Negro - che ringraziano il Signore per aver eletto uno dei suoi figli a successore degli apostoli. Con simpatia e affetto accompagniamo don Giuseppe e sin da ora preghiamo per lui, affidando il suo ministero episcopale all'intercessione della Vergine Maria, Madre della Chiesa, e dei Santi Martiri di Otranto Antonio Primaldo e compagni».

Felicitazioni anche dall’arcivescovo di Lecce, Michele Seccia. «Giungano a don Giuseppe, nuovo vescovo di San Severo, i miei più affettuosi auguri di buon e fecondo ministero episcopale. La Chiesa di San Severo mi è rimasta nel cuore, è in mezzo a quella bella e semplice comunità diocesana che ho imparato a fare il vescovo ed è lì che ho speso i primi anni della mia 'giovinezza' episcopale. Auguro al fratello vescovo Giuseppe - ha concluso Seccia - di innamorarsi di quella terra che, pur presentando diversi problemi soprattutto dal punto di vista sociale, è una comunità devota e assetata di vangelo con un clero fedele e attento alle necessità della gente». Auguri sono arrivati anche dalla comunità magliese, festosa per il prestigioso incarico conferito ad uno dei parroci più amati della storia della città.

Chi è

Monsignor Mengoli è nato il 16 marzo 1965 a Collepasso, provincia di Lecce e arcidiocesi di Otranto. Ha frequentato il Seminario diocesano e il Seminario liceale regionale di Taranto; da alunno del Pontificio Seminario Romano Maggiore, ha ottenuto la Licenza in Teologia presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma e, successivamente, il Dottorato alla Pontificia Università Lateranense.

È stato ordinato presbitero il 1° luglio 1989 per l’arcidiocesi di Otranto. Tra gli incarichi più significativi da lui svolti: viceparroco della parrocchia di Maria SS.ma Annunziata in Otranto (1990-1992); insegnante di religione e di teologia (1990-2004); cancelliere arcivescovile (1991-1998); collaboratore parrocchiale a Martano (1992-1998); padre spirituale del Seminario (1992-1997); parroco della parrocchia di Spirito Santo in Botrugno (1998-2010); membro del Collegio dei Consultori e dei Consigli Pastorale e Presbiterale; dal 2010, parroco della parrocchia di Maria SS.ma Immacolata in Maglie e, dal 2018, vicario generale.