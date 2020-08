In città arrivano i monopattini elettrici a nolo: si parte, ecco quanto si pagherà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ci si potrà muovere liberamente in città al costo di 15 centesimi al minuto con possibilità di abbon, a Lecce , il nuovo il nuovo servizio di noleggio dei veicoli a due ruote a impatto zero pensati per incentivare la mobilità alternativa. Obiettivo: meno auto in circolazione. Da oggi si potrà fruire di 250 mezzi ecologici, distribuiti in 50 punti strategici della città e forniti dalla società BitMobility, da usare per gli spostamenti quotidiani all'interno del capoluogo.Scaricando l'applicazione per smartphone BitMobility, si potranno usare i mezzi elettrici tramite la modalità pay per use, cioè in modo occasionale, pagando 1 euro di sblocco e 15 centesimi al minuto ad ogni noleggio. Per percorrere, ad esempio, 10 minuti di strada da Porta Rudiae a Piazza Mazzini, l'utente pagherà 1,50 euro. Per 20 minuti di affitto verranno scalati 3 euro. Tre le formule di abbonamento previste: il mensile ha un costo di 24,99 euro e consente di beneficiare di 2 sblocchi al giorno (andata e ritorno) e di 30 minuti giornalieri, mentre i minuti extra sono scontati al 50% (7,5 centesimi) così come gli sblocchi (50 centesimi). Presente anche la tariffa Easy Bit, per chi vuole concentrare l'uso in un'ora per svolgere alcune commissioni: 5 euro per l'intero periodo e sblocchi illimitati. Infine sono a disposizione anche i pacchetti Unblock che consentono sblocchi giornalieri e settimanali: sblocchi illimitati e 15 minuti gratuiti a 3,90 euro per un giorno e sblocchi illimitati e 110 minuti gratuiti a 9,90 euro per una settimana (inserendo il codice promozionale Leccebit alla prima registrazione si potrà beneficiare di 15 minuti di corsa gratuita).Tariffe, ma non solo. All'interno della Ztl si potrà parcheggiare solo in prossimità delle rastrelliere, mentre fuori dalle zone a traffico limitato i monopattini elettrici potranno essere lasciati su tutto il perimetro urbano. In alcune aree più trafficate il monopattino andrà alla velocità massima di 10km/h: via Libertini, piazza Duomo, via Palmieri, Corso Vittorio Emanuele II, Piazza Sant'Oronzo, via Rubichi, Piazza Castromediano, via Umberto I, via Trinchese fino a piazza Mazzini. Non sarà consentito il passaggio in monopattino attraverso la Villa Comunale e sul quadratilatero pedonale di piazza Mazzini. «La stagione estiva è quella migliore per cominciare a utilizzare il monopattino elettrico ha spiegato il responsabile sviluppo operativo Italia BitMobility Michele Francione - il veicolo ha alti standard di sicurezza e confort, ha una doppia forcella e doppio freno. I monopattini possono essere utilizzati a partire dai 14 anni con casco obbligatorio fino a 18 anni. Da mezz'ora prima del tramonto è obbligatorio indossare il giubbetto catarifrangente».I veicoli sono dotati di gps ed è attivo un sistema di allarme e pronto intervento per combattere furti e vandalismo. In più i mezzi sono identificabili, anche dalla Polizia Locale, in quanto muniti di targa posteriore.«Questo nuovo servizio sarà utile per contribuire a decongestionare il traffico ha spiegato l'assessore alla Mobilità sostenibile Marco De Matteis e invito i cittadini a utilizzare i monopattini con responsabilità».«A breve posizioneremo altre tessere all'interno del puzzle della modalità sostenibile ha dichiarato il sindaco Carlo Salvemini come il bike sharing elettrico e poi lo scooter sharing elettrico per potenziare le alternative all'uso dell'auto privata e offrire maggiori opportunità di alleggerimento del traffico veicolare».