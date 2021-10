Mirko Cazzato, leccese lo studente tra i migliori dieci al mondo. Tra i fondatori dell'associazione antibullismo "Ma basta"

Dai primi 50 è passato ai primi 10 studenti migliori al mondo. Si tratta del salentino Mirko Cazzato, studente della WeDo Academy di Lecce, scelto fra i 10 finalisti per il Global Student Prize 2021 di Chegg.org, il nuovo premio che mette in palio 100mila dollari da assegnare a uno studente eccezionale, che ha avuto un impatto reale sulla scuola, sulla vita dei compagni e sulla società in generale. Si potrebbe dire proprio il suo identikit.

Chi è lo studente leccese tra i primi dieci al mondo



A 20 anni appena compiuti, Mirko è stato selezionato tra oltre 3.500 adesioni e candidature provenienti da 94 paesi in tutto il mondo. Mirko è co-fondatore della startup sociale Mabasta – un progetto condotto da adolescenti che punta ad affrontare il bullismo e il cyberbullismo.

Mirko Cazzato è il 20enne co-fondatore della startup sociale Mabasta – un progetto condotto da adolescenti che punta ad affrontare il bullismo e il cyberbullismo. Nel loro primo anno di liceo, Mirko e i suoi amici hanno capito che il problema del bullismo non stava scomparendo, anzi sembrava peggiorare di anno in anno. Psicologi, educatori, insegnanti, forze dell'ordine e genitori avevano fatto del loro meglio per risolverlo, ma senza successo. Così, insieme ai compagni di classe, Mirko ha lanciato il Movimento Anti Bullismo Animato da STudenti Adolescenti (Mabasta).



Il piano era quello di coinvolgere i giovani nell'affrontare il problema e trovare soluzioni da mettere in pratica ogni giorno. Allo stesso tempo, il gruppo ha voluto presentare ai più giovani azioni concrete per combattere la piaga del bullismo. Nel 2018 hanno creato il Modello Mabasta, un protocollo innovativo e originale di sei semplici azioni che ogni classe può adottare per aiutare a prevenire il bullismo e il cyberbullismo. Ha il potenziale per innescare un cambiamento radicale perché agisce "dal basso verso l'alto", responsabilizzando gli studenti e fornendo loro i vantaggi di un aiuto esperto.



Dal 2016 Mirko ha visitato decine di scuole in tutta Italia interagendo con migliaia di studenti, molti dei quali sono vittime di bullismo e cyberbullismo. Negli anni scorsi è stato ricevuto da Mattarella, da Papa Francesco e ha fatto anche un’apparizione al festival di Sanremo.

Se vincerà il Global Student Prize, prevede di donare tutti i fondi a Mabasta, per consentire all'organizzazione di fornire gratuitamente alle scuole i suoi vari materiali didattici.

La fondazione: Mirko è tra gli studenti del futuro



"Mirko e gli altri finalisti rappresentano gli studenti coraggiosi e laboriosi di tutto il mondo, che stanno lottando per il loro futuro. Nonostante le difficoltà dovute al Covid, questa generazione di studenti ha dimostrato grande resilienza e creatività e ha dato a tutti noi speranza nell'affrontare le impervie sfide che ci attendono. Il Global Student Prize è stato lanciato per mettere in luce la loro storia e ascoltare la loro voce. Dopotutto, sono i loro sogni e i loro talenti che illumineranno il percorso verso un domani migliore", ha spiegato Lila Thomas, responsabile di Chegg.org, "Mentre tanti non fanno altro che discutere di come migliorare la scuola, questi studenti si impegnano ad agire. Congratulazioni a tutti i finalisti del Global Student Prize. Sono davvero gli innovatori di cui il mondo ha bisogno", ha aggiuto Dan Rosensweig, CEO e Presidente di Chegg.



La Varkey Foundation ha lanciato quest'anno il Global Student Prize di Chegg.org, gemello del premio da un milione di dollari Global Teacher Prize, per creare una nuova potente piattaforma che dia risalto agli sforzi di studenti straordinari in tutto il mondo, che, insieme, stanno cambiando il mondo per il meglio. Il premio è aperto a tutti gli studenti di almeno 16 anni iscritti a un istituto accademico o a un programma di formazione professionale. Possono candidarsi anche gli studenti part-time e quelli iscritti a corsi online.

Chegg.org ha collaborato con la Varkey Foundation per creare il nuovo Global Student Prize.