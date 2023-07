Tutto pronto per il Mercatino del Gusto: ad agosto la 24esima edizione

Prima ancora della conferenza stampa ufficiale di presentazione, il Mercatino del Gusto e il suo "patron", Michele Bruno, hanno voluto incontrare amici e simpatizzanti in una location d'eccezione: il lido Fikò di Marittima di Diso. Così, tra un drink e un assaggio - tutto rigorosamente local - siamo riusciti a carpire qualche piccola anticipazione del Mercatino del Gusto, che si terrà come di consueto dall'1 al 6 agosto a Maglie.

Qualche anticipazione

Intanto, il tema, che quest'anno sarà "Il dettaglio".

Nulla di più azzeccato per una manifestazione enogastronomica - tra le più importanti d'Italia, quest'anno alla sua 24esima edizione - che della cura del dettaglio ha fatto il suo marchio di fabbrica.

La mostra dedicata a Tobia Scarpa che sarà inaugurata da Vittorio Sgarbi. Non mancheranno presenze illustri, come quella del ministro del Sud, Raffaele Fitto, e di quello dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida.

Le cene alla scoperta dei ristoranti di Puglia

L'appuntamento con le "Cene in villa" sarà dall'1 al 5 agosto. Novità e ritorni, come ogni anno: quest'anno due sono le presenze che ritornano: l'Osteria degli spiriti di Lecce e tenuta Chianchito di San Giovanni Rotondo. Tre le new entry: Gusto Primitivo da Manduria, Aqua, il ristorante del'hotel Le Dune di Porto Cesareo e Sinodia di Corigliano d'Otranto