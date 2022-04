Ritrovato il menhir di Ruffano: la segnalazione da un runner e il ritorno al proprio posto

Ritrovato il menhir di Ruffano, in località Manfio al confine con Casarano, che è stato rimesso al proprio posto. Era stato trafugato qualche giorno fa, poi la segnalazione e il ritrovamento, come spiega l'archeologo Pierluigi Perruccio sul proprio profilo Facebook.

Sotto choc la comunità di Ruffano nelle ultime ore, da quando era stata segnalata la scomparsa del monolite. Una storia che, per fortuna, è finita bene e l'intera comunità può tirare un sospiro di sollievo: il menhir è tornato al proprio posto. Da capire, ora, cosa sia successo.

La storia del menhir

Rinvenuto in contrada Manfio, da Giacomo Matarrese insieme a Pino De Nuzzo nel 1985, nel corso di un'esplorazione dei territori di Casarano e Ruffano, alla ricerca di grotte ipogee, il menhir era infisso nella fascia scabrosa di un terreno ricco di affioramenti rocciosi e altri interessanti materiali litici. È conosciuto come il Mozzato ed è tra i ritrovamenti più noti dell’area. In località Manfio, infatti, si trova anche un altro monolite, un menanthol, una pietra forata, con la sommità bicuspide, centrata da una cavità, due croci incise su due facce adiacenti e un foro del diametro di circa 18 centimetri, a 66 centimetri da terra. Di pregio è pure la cripta del Crocifisso, elevato a luogo di culto dai bizantini a partire dall’XI secolo, le cui pareti sono affrescate con opere straordinarie, tra le quali spicca l’affresco alle spalle dell’altare che raffigura il Cristo Crocifisso con l’Addolorata e Giovanni.