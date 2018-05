Paura in paese, auto si ribalta: a bordo anche due bimbe

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Poteva avere un epilogo tragico l’incidente avvenuto verso le 19 e 15 a Melendugno, a essere coinvolte due automobili, una Fiat Punto guidata da una ventiduenne del posto e una Dacia Sandero, al volante una donna, un medico molto conosciuto in paese, con a bordo le due figliolette di sei e otto anni, fortunatamente sedute in seggiolini di auto e con cinture di sicurezza. La ragazza alla guida della Fiat Punto usciva da un incrocio quando, accecata dal sole, non avrebbe visto la Dacia in cui erano a bordo mamma e figlie. L’impatto è stato brusco, tanto che la Dacia si è cappottata, ribaltandosi a centro strada. sul posto sono intervenuti quasi immediatamente i vigili del fuoco del distaccamento di Lecce, e due ambulanze. Tanta paura, ma per fortuna per tutte e quattro solo un forte spavento.