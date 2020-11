Due vigili urbani positivi al Covid, l'intero comando in isolamento: «Chiusi tutti gli uffici del Comune»

Covid, 49 casi positivi a Melendugno. Due sono agenti della Polizia municipale, il che ha costretto all'isolamento domiciliare, in attesa di tampone, tutto il comando del comune salentino. A darne notizia il sindacoMarco Potì: «Informazioni dirette, comunicazioni ufficiali da prefettura di Lecce e dipartimento di prevenzione Asl (che viaggiano con leggero ritardo), ci portano al seguente aggiornamento, fino a questa sera (ieri, ndr), della situazione epidemiologica nel territorio di Melendugno, purtroppo in costante aumento. Sono 49 gli attualmente positivi residenti nel Comune di Melendugno, ai quali, negli elenchi ufficiali, sono sempre aggiunti impropriamente tre casi con residenza nel nostro Comune, ma effettivamente domiciliati in altri paesi (una ragazza di Vernole e coppia di Castrì con residenza a Torre dell’Orso)».

«Tutti gli uffici comunali saranno domani chiusi al pubblico e molti dipendenti opereranno in smart working.

Dato il particolare servizio pubblico svolto verso l’utenza, già dallo scorso venerdì è in corso, da parte di un laboratorio accreditato con l’Asl, uno screening completo per mezzo di tamponi molecolari, che si concluderà nella giornata di domani, di dipendenti, amministratori comunali e dipendenti delle ditte esterne che operano presso l’Ente. Finora i risultati di tali controlli hanno dato esito negativo per tutti (tranne per i due dipendenti in questione). Nelle prossime ore - conclude Potì - il medico competente del Comune invierà al dipartimento di prevenzione dell’Asl l’elenco dei contatti stretti avuti dai due dipendenti risultati positivi, nell’ambito dello svolgimento della relativa prestazione lavorativa».

