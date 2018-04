Lutto nel mondo della musica, morto "Jessy Maturo"

(Foto: Daniele Met)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragedia nel mondo della musica salentina: stanotte è stato infatti trovato senza vita nella sua casa di Marina Serra Christian Roberto, musicista molto noto in tutta la provincia con il nome di Jessy Maturo. L'artista aveva 44 anni ed era il cantante dei “Super Reverb" band di Rock'n'Roll con all'attivo più di seicento concerti in tutta Italia oltre che in Svizzera e in Austria. Ancora poco chiare le cause della morte.