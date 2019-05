Paura in tangeziale: auto si ribalta sulla carreggiata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LECCE - Due auto coinvolte una delle quali ribaltata a bordo strada durante lo schianto. Pauroso incidente poco fa sulla tangenziale Ovest di Lecce. I feriti sono stati trasportati in ospedale. Il traffico sui tratto è rimasto paralizzato per diverso tempo. Per fortuna, il tutto si è risolto solo un grande spavento: i due occupanti dell’auto che si era ribaltata sono stati medicati e se la sono cavata con qualche graffio e un grande spavento.