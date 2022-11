A Lecce arriva il nuovo prefetto: da Nuoro arriva Luca Rotondi

Arriva da Nuoro il nuovo prefetto di Lecce, Luca Rotondi. Succede a Maria Rosa Trio. La nomina è arrivata ieri sera, a tarda ora, al termine della riunione del Consiglio dei Ministri, che ha deliberato, tra i vari argomenti, su proposta del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, movimenti e nomine dei prefetti.

Chi è il nuovo prefetto





Rotondi, ha 58 anni ed è originario di Napoli. Dopo essersi laureato in giurisprudenza, con lode, presso l'università partenopea Federico II ed aver conseguito l'abilitazione alla professione forense, ha avuto accesso alla carriera prefettizia nel 1989. Nella prima sede, la Prefettura di Rovigo, ha svolto nei primi anni '90 e per un quinquennio le funzioni di vice capo di Gabinetto, occupandosi dei settori di rilievo di quell'Ufficio (ordine e sicurezza pubblica, rapporti con gli Enti Locali e Amministrazioni dello Stato, protezione civile), anche svolgendo le prime gestioni commissariali. Dopo diverse esperienze in tutta Italia, nell’agosto 2020 è stato nominato Prefetto, e a decorrere dal 17 agosto 2020 è stato destinato a svolgere le funzioni presso la Prefettura di Nuoro. L’inizio del nuovo incarico a Lecce è atteso nei prossimi giorni.