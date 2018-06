Toh, la Littizzetto a Gallipoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ma guarda chi si vede, la Luciana Littizzetto in giro per Gallipoli. Ad accompagnarla una guida eccellente: il presidente di Amart Eugenio Chetta. La simpatica attrice è venuta in Puglia, ospite del Salento Book Festival, per un incontro che si è svolto lunedì sera a Nardò.«Ve lo assicuro - dice Chetta - la Littizzetto è una donna molto, molto simpatica e intelligente».Dopo il giro turistico nel centro storico di Gallipoli , il presidente di Amart ha accompagnato la Littizzetto al Blanc, un prestigioso locale del centro storico, per un drink.