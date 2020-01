Lite nel market, gestori minacciati con una bottiglia. Scatta la rissa e il cliente finisce in ospedale

Ultimo aggiornamento: 18:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Forse la rissa è nata da un cliente che non voleva pagare una bottiglia che aveva prelevato dagli scaffali la scazzottata avvenuta all'interno di un market gestito da cittadini extracomunitari su viale Marche, a Lecce . L'episodio, che ha richiesto l'intervento dei carabinieri e degli agenti della Polizia municipale, è avvenuto nel pomeriggio, attorno alle 17. Il cliente avrebbe manifestato l'intenzione di non pagare quanto preso dal market e i titolari avrebbero invece preteso che lasciasse la merce oppure pagasse regolarmente.Dalle parole si è passati ai fatti e quindi alle mani tra il cliente "molesto" e i gestori del market. E spuntata anche una bottiglia rotta, con cui il cliente avrebbe minacciato il personale. Ad avere la peggio, alla fine, è stato lo stesso cliente: per lui è arrivata anche un'ambulanza, che lo ha trasportato al "Fazzi" per alcune medicazioni.I contorni della vicenda sono ancora da chiarire: pare infatti che l'uomo, oltre a pretendere di portare via la bottiglia senza pagare, a un certo punto avrebbe anche preteso del denaro e in questo caso si potrebbe configurare per lui il reato di rapina.