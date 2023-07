Salento, a spasso con la pistola pronta a sparare: arrestato

A spasso con una pistola carica: un’arma a tamburo con otto proiettili, pronta a sparare. E con sé anche due grammi di cocaina. Un 38enne di Cavallino, Ivan Franco, è stato arrestato a Leverano dai carabinieri e condotto nel carcere di Borgo San Nicola, su disposizione del pm di turno, Erika Masetti. Sarà ascoltato domani dal gip Sergio Mario Tosi, al fianco dell’avvocato Riccardo Giannuzzi. L’arresto è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì, attorno alle 2 di notte.

I fatti

L’uomo era in sella a uno scooter quando i militari dell’Arma gli hanno imposto l’alt e hanno proceduto a un controllo più approfondito. Hanno trovato la pistola a tamburo e verificato che era carica, non si sa bene per quale ragione. Il controllo potrebbe non essere stato operato a caso, o forse l’aggirarsi solitario dell’uomo ha insospettito i carabinieri.

La cocaina è stata sottoposta a sequestro. Sebbene si tratti di una modica quantità, sono contestate ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Sotto sequestro anche l’arma, sulla cui provenienza saranno fatte indagini balistiche. Di sicuro, stando alle prime verifiche, il 38enne non era autorizzato a portarla in giro (e forse neppure a detenerla, stando alle ipotesi accusatorie.

Franco, come si diceva, potrà fornire al giudice la propria versione dei fatti, se lo riterrà, rispondendo alle domande che gli saranno poste.

Le indagini vanno avanti, per comprendere le ragioni del possesso della pistola e sulle intenzioni di chi l’aveva con sé. Se per difesa personale o per il proposito di mettere in atto qualche azione violenta. Approfondimenti anche sulle cessioni di cocaina sulla piazza di Leverano.