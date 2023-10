Uomo si barrica in casa: paura al quartiere Leuca

Ore di apprensione in via Nacci, a Lecce, nel quartiere Leuca, per un ragazzo barricato in casa. Sul posto sono intervenuti i i vigili del fuoco e gli agenti della Questura di Lecce.

L'allarme attorno alle 13

L’allarme è scattato intorno alle 13. Forze dell’Ordine e soccorritori dopo quasi 5 ore sono ancora li sul posto, con il supporto dei sanitari del 118, e stanno provando a dialogare con il ragazzo per convincerlo ad aprire la porta dell’abitazione. L’uomo dovrebbe essere da solo in casa, ma non è ancora chiaro se sia armato. Riserbo al momento anche sulle presunte motivazioni che hanno portato il giovane leccese a compiere il gesto.