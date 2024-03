Si trova a poche centinaia di metri da piazza Mazzini e eppure il Largo Vittime del Terrorismo, meglio conosciuto come Settelacquare, viene sistematicamente snobbato dagli automobilisti. Da qui la decisione dell’amministrazione comunale di intervenire con un progetto di riqualificazione del parcheggio di interscambio a Lecce. Per mettere ordine e per rendere anche più appetibile la vasta area di sosta.

La riqualificazione dell’area di sosta di Settelacquare segna un momento cruciale per la mobilità in città in particolare per il quartiere Stadio e Partigiani, offrendo non solo una soluzione ai problemi di mobilità esistenti, ma anche un’opportunità per trasformare questa zona in un polo multifunzionale e più accessibile e sfruttabile durante tutto l’anno, non solo in occasione delle festività o di alcuni eventi, quando l’area viene collegata al centro con dei bus navetta.

L'intervento

Dopo le festività pasquali, quindi, partirà l’intervento programmato dall’amministrazione comunale per regolare e ottimizzare la sosta delle auto in uno dei punti più cruciali della città.

Situato vicino al quartiere Partigiani, il piazzale di Settelacquare è da tempo un importante snodo di scambio, soprattutto durante le partite casalinghe del Lecce. Qui, numerosi tifosi giallorossi parcheggiano le proprie auto per poi usufruire del comodo servizio di navetta verso lo stadio Via del Mare. Ma l’utilizzo di questa area va ben oltre le partite di calcio, estendendosi a eventi come i concerti all'alba a San Cataldo e le festività del Santo patrono, durante le quali Settelacquare diventa uno spazio vitale per la sosta dei veicoli e per poi raggiungere il centro della città utilizzando il servizio di trasporto pubblico urbano. I lavori di riqualificazione coinvolgeranno un’area di 10.000 metri quadrati, con l'obiettivo di creare una struttura più efficiente e funzionale. Saranno destinati quattordici stalli specifici per veicoli condotti o trasportanti persone con disabilità, posizionati strategicamente nei pressi degli accessi principali. Inoltre, saranno realizzati 380 posti auto standard, accompagnati da un sistema di viabilità interna progettato per evitare congestionamenti e ostacoli alla circolazione.

Saranno inoltre previsti spazi dedicati al parcheggio di scooter, biciclette e motorini, insieme a due postazioni per la sosta e la ricarica di veicoli elettrici. Verranno realizzati inoltre anche due nuovi attraversamenti pedonali. Questa riorganizzazione non solo migliorerà l'accessibilità e la sicurezza dell'area, ma potrebbe anche incentivare un maggiore utilizzo grazie alla vicinanza con la fermata R5 del trasporto pubblico. La trasformazione di Settelaquare non interesserà solo la sfera della mobilità, ma avrà un impatto significativo anche sul tessuto commerciale circostante. Con la presenza di diverse attività commerciali, come il mercato locale e il mercatino etnico, l'organizzazione dell'area di sosta potrebbe favorire una maggiore affluenza e vitalità economica. Dopo anni di utilizzo disorganizzato, l'arrivo di questa riqualificazione è un segnale positivo per la comunità locale, promettendo un futuro più ordinato, sicuro e inclusivo per tutti gli utenti dell'area. Insomma, quest’area finora lasciata un po’ nell’abbandono nelle prossime settimane assumerà le sembianze di un vero parcheggio.