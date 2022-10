Lecce, scontro fra auto e moto in città: grave un uomo di 57 anni

Ancora un incidente stradale in città, a Lecce. Subito dopo pranzo, per cause ancora in corso di accertamento, un'auto e una moto si sono scontrate all'intersezione fra via San Pietro in Lama e via Donno. Ad avere la peggio il conducente della moto. L'ambulanza del 118 intervenuta a prestare aiuto e le cure necessarie, lo ha trasportato subito al Pronto soccorso dell'ospedale Vito Fazzi, sempre nel capoluogo salentino, dove l'uomo - 57 anni, A.A. D'A. le sue iniziali - si trova ora ricoverato in prognosi riservata.

Su posto per i rilievi la Polizia municipale di Lecce, che ha provveduto a informare dell'accaduto anche il magistrato di turno. Aggiornamenti nelle prossime ore.