Incidente a Cavallino: 17enne investito mentre torna a casa. Amputato un piede. Guidatore positivo alla droga

Un grave incidente stradale si è verificato ieri sera, poco dopo la mezzanotte, a Cavallino. Un ragazzino di 17 anni è stato investito da un'auto mentre faceva ritorno a casa a piedi: è grave in ospedale e gli sarebbe stato amputato un piede.

Tragedia sfiorata

La mezzanotte era passata da una manciata di minuti. Un 17enne stava rientrando a casa a piedi e percorreva via Michele Silvestro quando è stato investito da una Golf guidata da un altro ragazzo, un 21enne. L'auto pare provenisse dalla piazza e avrebbe imboccato il corso. Alla fine del corso, per cause ancora tutte da accertare, il guidatore avrebbe perso il controllo dell'auto investendo il ragazzino che camminava su un piccolo marciapiede, nei pressi di un gommista. La Golf è andata ad impattare contro il muro, finendo per schiacciare il 17enne che, nell'impatto, ha rimediato molteplici fratture. Le condizioni del minorenne sono apparse subito molto gravi.

La corsa in ospedale

Immediatamente è stata attivata la macchina dei soccorsi, sul posto sono giunte le ambulanze del 118 che hanno trasportato il ragazzino, in condizioni gravissime, in ospedale. Qui gli operatori sanitari lo hanno sottposto a un delicato intervento, nel disperato tentativo di salvargli un piede che però, a quanto è dato sapere, nel corso della notte sarebbe stato amputato per salvare la vita la giovane. Il 17enne si trova ora ricoverato in Terapia Intensiva all'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce. Le sue condizioni sono stabili e non corre pericolo di vita.

Le indagini

Intanto, i carabinieri della stazione di Cavallino e i colleghi del Radiomobile, intervenuti sul posto, hanno avviato le indagini. Oltre ai rilievi su strada, utili a ricostruire la dinamica dell'incidente, come da prassi in questi casi hanno accompagnato il guidatore in ospedale per sottoporlo agli accertamenti sulle condizioni psicofisiche. Dalle analisi è risultato postivo alla cocaina e ai cannabinoidi. Per questo, in attesa di ulteriori provvedimenti, è stato denunciato per il reatio di lesioni stradali.