L'auto sbanda e si schianta su un muro di recinzione. Tre donne in ospedale a Mesagne

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la provinciale che collega Mesagne e Latiano. Un’auto, con a bordo tre signore, per cause ancora in fase di accertamento, si è schiantata contro il muro di recinzione di un ristorante. Nell’urto le occupanti del mezzo sono rimaste ferite gravemente.

La paura

Sul posto, pochi minuti dopo, i mezzi di soccorso del “De Lellis” di Mesagne. I sanitari si sono resi subito conto della gravità delle ferite, in particolare di due delle signore, e le hanno trasportate al “Perrino” in codice rosso. Sul posto anche le pattuglie della polizia locale di Mesagne i cui agenti hanno avviato le indagini per ricostruirne la dinamica. Una volta in ospedale i feriti sono stati subito sottoposti ad accertamenti diagnostici che hanno confermato i gravi traumi riportati nello scontro. Intanto, i vigili urbani di Mesagne hanno avviato le indagini. Per prima cosa hanno ascoltato alcuni testimoni e poi hanno rilevato il sinistro. Dagli accertamenti espletati si potrà conoscere la dinamica del sinistro.