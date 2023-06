Da luglio la messa sarà celebrata in tre lingue per i turisti: ecco dove

Una messa in tutte le lingue del mondo, o quasi. Il parroco della basilica di Santa Croce a Lecce, Monsignor Mauro Carlino, in vista dell'estate e dell'arrivo del gran numero di turisti anche dall'estero ha programmato per ogni domenica di luglio alle 19 la messa internazionale, interamente in lingua inglese, con le letture in spagnolo e in francese.

Le parole del Monsignore

«In questo modo, si potrà garantire ai tanti visitatori la possibilità di un accompagnamento spirituale anche nel breve tratto della loro permanenza nel Salento - ha dichiarato il parroco della basilica - nella speranza che il periodo di riposo estivo e di visita alle nostre chiese, così ricche di arte, possa includere anche un momento di giovamento spirituale, dato dalla partecipazione alla santa messa e dalla celebrazione del sacramento della confessione».