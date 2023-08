Locomotive, San Cataldo canta con Annalisa

La magia dell’Alba Locomotive a San Cataldo si è ripetuta anche quest’anno, dove sul palco allestito davanti al molo di Adriano si è esibita Annalisa, autentica super star dell’italiana, con due singoli in cima alle classifiche di riproduzione. Si parte alle 4.30 con la musica, in una marina leccese che non si è mai spenta complice una notte bianca che ha tenuto migliaia di persone sveglie fino all’alba per ascoltare l’artista ligure, accompagnata dal maestro Raffaele Casarano e la sua band che ha impreziosito le qualità canore di Annalisa che ha sorpreso tutti, destreggiandosi con qualità, tra gli arrangiamenti jazz realizzati dall’artista salentino.

Un crescendo di bpm fino, dai pezzi classici di Ella Fitzgerald, passando per Sting e i Police, intervallati da alcuni brani del suo repertorio.

Quando il sole è già alto, in chiusura di concerto arriva il tormentone dell’estate 2023, “Mon amour”, anche questa riadattata, che ha permesso comunque di far ballare i presenti sulla spiaggia di San Cataldo. Anche quest’anno, grazie ad un’eccellente organizzazione l’alba Locomotive si conferma uno degli appuntamenti dell’estate salentina.