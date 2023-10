Lecce, Roberto Carrelli Palombi è il nuovo presidente della Corte d'Appello

Unanimità anche per il presidente della Corte d'Appello di Lecce: il plenum si è espresso, a breve si insedierà Roberto Carrelli Palombi di Montrone, che prende il posto lasciato vacante di Lanfranco Vetrone e retto in questi mesi prima da Vincenzo Scardia e poi da Daniela Cavuoto. Carrelli Palombi arriva da Siena, dove ricopriva la carica di presidente del Tribunale. A Siena era giunto nel 2016. Era stato consigliere in Cassazione addetto alla seconda sezione penale. E' stato anche consigliere del Csm: ha cominciato la carriera come sostituto procuratore a Cassino. E' stato in seguito pretore e poi giudice a Roma.

Sempre il plenum, all'unanimità, ha dato il via alla nomina come presidente di sezione del magistrato Teresa Liuni.