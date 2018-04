Coltello e minacce: rapina una farmacia. Paura tra i clienti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È entrato in farmacia cogliendo di sorpresa i clienti ed i dipendenti. E poi ha estratto un coltello pretenendo che gli venissero consegnati tutti i soldi custoditi nel registratore di cassa. Ottenuti i contanti, si è subito dato alla fuga a piedi, facendo perdere le sue tracce prima dell’arrivo della polizia.È caccia al bandito solitario entrato in azione, nel pomeriggio di oggi, ai danni della farmacia “Montagna” di via Leuca, situata nei pressi del liceo linguistico “Siciliani”, alle porte del centro storico di Lecce. Si tratta di una farmacia già presa di mira in passato.Il rapinatore ha agito quando erano trascorsi pochi minuti dopo le 19 in una strada particolarmente trafficata e con una serie di esercizi, a quell’ora, ancora aperti. Un rischio, dunque, che non ha fermato il bandito solitario.Dopo essersi coperto il volto con una sciarpa nera ed un paio di occhiali da sole, in modo da essere difficilmente riconoscibile, il malvivente ha fatto irruzione nella farmacia e, brandendo la lama, ha minacciato i clienti che si trovavano all’interno della farmacia tradendo un’inflessione dialettale locale. Dunque, allungate le mani sui soldi nella cassa – 150 euro al massimo, secondo le prime stime – ha presto guadagnato l’uscita e si è allontanato di corsa, dopo avere imboccato le strade limitrofe.L’allarme ha attirato sul posto gli agenti delle Volanti della questura di Lecce che, dopo avere raccolto la descrizione del rapinatore fornita loro dalle vittime – un salentino, alto circa 1.70 ed un paio di jeans - hanno avviato le ricerche del fuggitivo in tutta la zona, nel tentativo di intercettarlo ancora nei dintorni. Purtroppo, invano.L’intera sequenza dell’assalto armato è stata immortalata dalle telecamere di sicurezza installate sia dentro sia fuori la farmacia rapinata. I filmati, acquisiti dai poliziotti, saranno attentamente analizzati per raccogliere ogni particolare che possa consentire l’individuazione dell’autore del “colpo”. Le indagini sono affidate agli investigatori della squadra mobile.Sempre la polizia dovrà fare luce sull’ultima rapina avvenuta in città, che risale alla tarda serata dello scorso 5 aprile quando una coppia di malviventi prese di mira la salumeria “L’angolo della bontà”, in via Argento, nei pressi del Tribunale penale, gestita da un cittadino di nazionalità indiana. In quell’occasione, minacciando il malcapitato con una pistola puntata al petto, i banditi fuggirono a piedi per le vie limitrofe, portandosi dietro un bottino di 600 euro. Un altro caso da risolvere per i poliziotti delle Volanti.