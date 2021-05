«Direzione e corsia non coincidono»: photored-trappola, migliaia di multe a Lecce

«Continua la strage di multe da photored all'incrocio tra viale Grassi e via Monteroni. Chiedo al sindaco Carlo Salvemini di fermare questo stillicidio». L'appello, lo stesso da alcune settimane, si fa sempre più forte: sospendere la rilevazione automatica delle infrazioni per il cambio di corsia a Lecce. A rilanciarlo è il capogruppo del Pd, Antonio Rotundo, che interviene nuovamente sul problema relativo alle sanzioni da photored e delle anomalie riscontrate all'incrocio di via Monteroni.

I dati



«Dell'ultima settimana di cui abbiamo i dati, precisamente tra 4 e 11 marzo, le sanzioni accertate sono state complessivamente 1.400, suddivise rispettivamente in 183 per passaggio con il rosso e 1.217 per errata canalizzazione; di queste ultime 1.193, cioè oltre il 98 per cento, all'incrocio di via Monteroni. Facendo un calcolo nel periodo tra il 19 gennaio e l'11 marzo, in pratica nei primi 50 giorni di funzionamento dei photored, sono state accertate 9.317 sanzioni, delle quali 1.235 per passaggio con il rosso e 8.082 per errata corsia, di queste 8.082 ben 7.789 all'incrocio di Monteroni. Se la quasi totalità delle sanzioni per errata corsia sono riferite solo a quell'incrocio è evidente che siamo in presenza di un'anomalia che ho cercato di documentare anche con foto satellitari che rendono ben visibile l'incongruenza».



Rotundo ricorda la particolarità riscontrata all'incrocio che determinerebbe un numero altissimo di verbali: «La linea retta per l'automobilista che voglia proseguire dritto non è quella indicata dalla segnaletica, ma quella della svolta, comportando così all'automobilista di incappare automaticamente nella infrazione di errata canalizzazione». Il capogruppo Dem fa sapere che i dati rilevati relativi al periodo dall'11 marzo al 28 maggio sono ancora in corso di convalida «ma la domanda viene spontanea visto il trend dei primi 50 giorni aggiunge - è prevedibile che la convalida dei fotogrammi rilevati nei successivi 75 giorni, sino cioè alla data odierna, farà schizzare le multe a 15, 20mila. Occorre fermare subito questa follia. Mi rivolgo al sindaco affinché si faccia carico della questione e sono fiducioso che adotterà le disposizioni volte a sospendere la rilevazione automatica delle infrazioni sulle corsie di canalizzazione».

Qualche giorno fa era stato il vicesindaco Sergio Signore (con delega alla Polizia municipale) a ribadire la volontà del Comune di «avviare un'analisi dei risultati ottenuti valutando se mantenerli in funzione sugli stessi incroci finora monitorati o redistribuirli su altri incroci». Per martedì prossimo è fissata una commissione Traffico sulle multe da photored.