Pensioni e indennità invalidi “costano” 29 milioni al mese

Il passaggio a miglior vita e la stretta dell’Inps fanno diminuire il numero di pensioni e indennità erogate da Inps in favore degli invalidi civili, ma in compenso registrano il segno più gli assegni di assistenza, le indennità a favore di minori diversamente abili e quelle di accompagnamento per gli invalidi parziali. Rispetto al 2017 sono state sforbiciate 981 prestazioni assistenziali. Tutta la partita, comunque, pesa circa 29 milioni di euro al mese, per la provincia di Lecce, sulle casse dell’ente di previdenza sociale. La mappa del variegato mondo delle invalidità civili si profila dal report dell’Osservatorio economico di Davide Stasi relativo ai dati Inps. La spesa mensile ammonta, per l’esattezza, a 28 milioni 960mila 440 euro spalmate su due tipi di prestazioni: l’indennità che viene corrisposta in base al tipo di invalidità civile, indipendentemente dalla situazione reddituale del beneficiario e la pensione che, invece, è calibrata proprio in base a quest’ultimo dato. Le indennità sono pari a 44.029 trattamenti assistenziali, 23.481 le pensioni per un totale di 67.510 prestazioni. «Va ricordato – spiega Davide Stasi – che l’importo complessivo annuo delle pensioni è ottenuto moltiplicando il valore dell’importo mensile per 13 mensilità (12 nel caso delle indennità di accompagnamento). Agli invalidi civili sono assegnate pensioni (a favore di cittadini con redditi insufficienti e con una riduzione a partire dal 74% della capacità di lavoro) e indennità di accompagnamento, concesse in presenza di accertata inabilità al 100% e impossibilità di deambulare o compiere gli atti quotidiani della vita. Al contrario delle pensioni di invalidità civile, cecità e sordomutismo e degli assegni mensili di assistenza agli invalidi civili parziali, l’indennità di accompagnamento non è soggetta a limiti reddituali, ma viene erogata per la minorazione».