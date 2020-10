Paura nel quartiere Stadio: blocca una strada e tenta di entrare a scuola. Arrestato -VIDEO

Ultimo aggiornamento: 20:34

Pomeriggio di follia a Lecce , nel quartiere Stadio, dove un uomo agli arresti domiciliari ha prima bloccato la strada con dei cassonetti della spazzatura, aggredendo con cinghiate le auto di passaggio, e ha poi aperto tutti i tombini di via Siracusa, creando situazioni di ulteriore oggettivo pericolo. Il panico tra gli abitanti si è scatenato subito dopo, quando l'uomo, in stato di evidente alterazione, ha deciso di tentare l'ingresso nella vicina scuola elementare, costringendo il personale ad asserragliarsi nell'istituto fino all'arrivo delle forze dell'ordine.A riportare la situazione alla normalità, sono stati i carabinieri. Interventuti su segnalazione degli stessi residenti, i militari sono riusciti a bloccare l'uomo. E dopo aver accertato che si trattasse di un soggetto già ai domicialiari, lo hanno condotto in caserma in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria. In serata per il leccese si sono aperte le porte del carcere "Borgo San Nicola" di Lecce: con l'accusa di evasione dai domiciliari e resistenza a pubblico ufficiale, l'uomo è stato arrestato e accompagnato dietro le sbarre.