L'annuncio di Salvemini: «Nel 2024 l'apertura del parcheggio da 450 posti all'ex Massa»

Un 2024 all’insegna della mobilità con l’apertura dei parcheggi interrati di ex Massa: «I lavori procedono spediti. Credo che il prossimo anno saranno consegnati i 450 posti auto. In futuro Lecce avrà 2000 posti auto interrati».

Sono queste le aspettative del sindaco Carlo Salvemini, protagonista questa mattina a Palazzo Carafa della consueta conferenza stampa di fine anno, l’ultima per questa amministrazione.

Accompagnato dalla sua squadra di governo, il primo cittadino ha ricordato alcune delle tappe raggiunte nel 2023, ma con uno sguardo rivolto al futuro: dai cantieri urbani in corso, tra tutti la riqualificazione dei viali storici e della circonvallazione, alle nuove sfide da affrontare, come per l’ottenimento della bandiera blu di San Cataldo. E poi la politica, con il prossimo appuntamento elettorale e le strategie in atto.

Ma è stata la mobilità il tema centrale della conferenza. Salvemini, sollecitato dai giornalisti, ha parlato di viabilità e parcheggi, affrontando il problema della cronica carenza di posti auto in città, alcuni dei quali “mangiati” dalle piste ciclabili. Un disagio particolarmente sentito dai cittadini.

Il commento del sindaco

«In quattro anni abbiamo riattivato tutti quei processi pubblici e privati che hanno portato o porteranno alla realizzazione di nuovi posti auto – ha sottolineato Salvemini -. Fino al 2021 gli unici parcheggi disponibili erano su sede stradale. Abbiamo accompagnato l’iter per la riapertura di Parkejoo di viale De Pietro, superato gli ostacoli che da anni impedivano il completamento dell’ex Massa e poi tramite il Contratto istituzionale di Sviluppo siamo riusciti a finanziare l’hub per la mobilità da realizzare al Foro Boario e che porterà 1000 posti auto. Quindi sull’asse che va dall’ingresso di Lecce alla città storica avremo 2mila posti auto sotto terra. Con la rete ciclabile non abbiamo cancellato parcheggi. Abbiamo sottratto qualche stallo che però sicuramente è stato compensato da quelli inaugurati in città».

Il 2024 dovrebbe essere l’anno dell’apertura dei parcheggi previsti nel progetto di riqualificazione dell’ex Massa. «I lavori procedono spediti – ha dichiarato il sindaco -.

Come sappiamo l’area accoglierà un parcheggio interrato da 450 posti auto. Io credo che nel 2024 l’opera sarà completata e consegnata alla città».