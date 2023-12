Le chiavi del liceo musicale “Tito Schipa” ai Negramaro. E il foyer e la sala prove dello storico liceo musicale leccese in concessione alla band salentina per realizzare e incidere un brano che parli di Salento. Parole e musica attraverso le quali promuovere il territorio, senza dimenticare le ferite del suo paesaggio. Cicatrici profonde e in alcuni casi ancora aperte: dall’abusivismo edilizio al rischio desertificazione, dall’abbandono indiscriminato dei rifiuti alla piaga della xylella.

APPROFONDIMENTI IL FESTIVAL Sanremo 2024, ecco tutti i titoli delle canzoni in gara. Clara, Santi Francesi e Bnkr44 promossi tra i Big all'Ariston

Lo schema di accordo

In attesa che Giuliano Sangiorgi e la sua band tornino a calcare il palco di Sanremo – a 19 anni di distanza dall’esordio con “Mentre tutto scorre” – nei giorni scorsi tra gli artisti salentini e la Provincia di Lecce è stato sottoscritto lo schema di accordo “Musica per il Salento”. Un protocollo d’intesa il cui fulcro è rappresentato proprio dallo storico liceo musicale “Tito Schipa”. Del resto, l’ex conservatorio in viale dell’Università, di proprietà dell’ente di Palazzo dei Celestini, rappresenta uno dei luoghi simbolo per la band salentina. Foyer, sala prove e foresteria del liceo musicale, infatti, già durante l’estate avevano ospitato le prove del gruppo in vista del concerto andato in scena poi il 12 agosto all’aeroporto “Fortunato Cesari” di Galatina.

Prove suonate nel Conservatorio così emozionanti da regalare a Sangiorgi: «una sorta di portale spaziotemporale – aveva scritto in un post su Facebook – che mi ha catapultato dai banchi di scuola al desiderio mio più grande, assieme a tutti i miei amici, alla mia musica, alla mia terra e alla mia stessa scuola, diversa, ma sempre uguale».

L’uso degli spazi del conservatorio era stato fortemente voluto dalla band in accordo con l’amministrazione provinciale guidata dal presidente Stefano Minerva, il Comune e la Camera di Commercio con l’obiettivo di riaccendere uno dei luoghi pulsanti dell’anima artistica della città. «In questi mesi abbiamo accolto i Negramaro negli spazi del Liceo Musicale Tito Schipa – aveva ribadito nelle stesse ore Minerva – una collaborazione sperimentale, fra Provincia di Lecce e la loro band, che ha dato frutto alla volontà di immaginare un percorso comune teso alla valorizzazione dei nostri luoghi e del nostro territorio. Perché è così, si parte con valigie piene di sogni e speranze, per poi tornare e contribuire alla crescita della terra natia».

Progetti e valigie piene

Progetti e “valigie piene” che ora si concretizzano con l’accordo sottoscritto nelle scorse ore a Palazzo dei Celestini. “Già a maggio a Palazzo Adorno, si è svolta una riunione alla quale hanno preso parte i rappresentanti istituzionali della Provincia di Lecce e i referenti legali e tecnici dei Negramaro – si legge nel protocollo – finalizzata a verificare la possibilità che la band attraverso un proprio apporto artistico, possa contribuire alla campagna di sensibilizzazione sulle problematiche ambientali che interessano il territorio salentino che la Provincia intende attuare. Tra l’altro i Negramaro hanno già avviato una collaborazione con la Fondazione Sylva”. Dunque, i termini dell’accordo: “Considerato che la musica può rappresentare un efficace strumento educativo e formativo capace di aggregare i cittadini e di veicolare messaggi positivi importanti e considerato il forte legame tra la band, il territorio salentino e i suoi cittadini, la band si è dichiarata disponibile a fornire il proprio contributo di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali anche attraverso la realizzazione di un brano musicale ad hoc”.

Testo e musica che saranno realizzati proprio all’interno degli spazi dell’ex conservatorio. “Per lo sviluppo di dette attività la band ha richiesto l’utilizzo, in via sperimentale e per la durata di un anno, degli spazi del liceo musicale Tito Schipa – entra nel dettaglio il protocollo – quali il foyer, la sala prove al primo piano, la foresteria, nonché ulteriori spazi e servizi comuni eventualmente non utilizzati dal liceo Palmieri”. Spazi che, dopo gli impegni sanremesi, vedranno Sangiorgi e la band al lavoro sul nuovo brano. Ma i Negramaro, di concerto con la Provincia, daranno vita anche a una campagna di informazione, valorizzazione e promozione del territorio incentrata principalmente sui temi ambientali.